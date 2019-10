¡Comienzan las grabaciones de la segunda temporada! – What We Do in the Shadows

¡Buenas noticias para los fans de What We Do in the Shadows!

El actor Harvey Guillen, quien interpreta a Guillermo en la comedia creada por Taika Waititi y Jemaine Clement, reveló que el día de ayer (15 de octubre) comenzaron las grabaciones de la segunda temporada.

“Primer día de rodaje de la temporada 2. Aquí vamos”, escribió Guillen en su Twitter.

La serie dejó a todos los fans impresionados después de presentar a Tilda Swinton, Wesley Snipes y Evan Rachel Wood, celebridades que habían interpretado a personajes de vampiros en el pasado, en uno de los episodios de la primera temporada.

La serie narra las aventuras de tres vampiros, Nandor (Kayvan Novak), Lazslo (Matt Berry) y Nadja (Natasia Demetriou), que han vivido juntos por cientos de años en Staten Island, Nueva York.

El final de la primera temporada develó que Guillermo, el familiar humano de Nandor, es descendiente de Van Helsing, el mítico asesino de vampiros, lo que resulta peligroso para Nandor y los suyos. ¿Qué harán cuándo lo descubran?