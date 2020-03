¿Cómo afectará al futuro de Negan el haber matado a Alpha? – The Walking Dead

La temporada 10 de The Walking Dead nos dio el momento que los fanáticos hemos estado anticipando hace mucho: Negan ha matado a Alpha . La impactante escena se desarrolla durante todo el episodio, aunque los espectadores probablemente no estaban seguros de a dónde iba hasta que sucedió y Alpha estaba muerta.

Aunque la desaparición de Alpha esta temporada parecía casi garantizada, todavía no estaba claro quién haría el acto: Carol , Daryl e incluso Lydia eran los potenciales asesinos. En cambio, el programa de AMC siguió adelante y se mantuvo cerca de los cómics de The Walking Dead , y la identidad del asesino de Alpha fue exactamente igual: Negan . Sin embargo, incluso sabiendo que Negan es quien mata a Alpha en los cómics, la escena en The Walking Dead de AMC mantiene el shock gracias a los episodios pasados en los que Negan parece unirse a Los Susurradores . De hecho, el programa ha provocado un romance retorcido entre los dos villanos e incluso hizo que Negan y Alpha tuvieran relaciones sexuales, lo que disuadió a muchos espectadores de que Negan todavía sería el que la mataría.

En Walk With Us , Negan le pone una trampa inteligente a Alpha usando el cebo que nunca pudo ignorar: Lydia , su hija. En el caos que siguió al ataque de Los Susurradores a Hilltop , Lydia , como muchos de sus residentes, queda vagando por el campo. Es durante esto que Negan la encuentra y la ata a una silla dentro de una vieja cabaña. Luego lleva a Alpha a la cabaña, prometiéndole que encontrará a Lydia adentro. Pero una vez que abre la puerta y ve que el edificio está vacío, Alpha se vuelve hacia Negan justo a tiempo para que él le corte la garganta y la mate. Más tarde se reveló que Lydia está simplemente atada en otra cabaña, pero Negan sabía que ella era la clave para que Alpha bajara por completo la guardia. Y funcionó, probablemente mejor de lo que podría haber imaginado inicialmente cuando eligió unirse a Los Susurradores .

Repetimos: Negan matado a Alpha es ciertamente un shock en sí mismo, pero la revelación de que su desaparición se produce como parte de un plan inventado por Carol es la verdadera sorpresa. Para los espectadores que no recuerdan, Negan no escapó solo de su celda en la prisión de Alexandria, fue puesto en libertad por alguien. Los primeros sospechosos iban desde Lydia hasta el aspirante a salvador Brandon, pero como sugieren los últimos momentos de Walk With Us, debe haber sido Carol.

Y es que nadie ha querido matar a Alpha más que Carol. Ha sido su principal motivación durante toda la temporada. Una vez que quedó claro que Alexandria no podía manejar a Negan viviendo entre ellos, Carol probablemente lo vio como una oportunidad para aprovechar mejor sus habilidades. En cuanto a Negan, aunque seguramente habría aceptado casi cualquier cosa a cambio de ser liberado, matar a Alpha también le presenta la oportunidad de ganarse la confianza de la gente de Alexandria. Carol puede incluso haber ofrecido hablar con los otros residentes en su nombre, pero solo si él cumplía con su trato.