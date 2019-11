¿Cómo encontramos al show apocalíptico por excelencia a un año de la ida de Rick? – The Walking Dead

Ha pasado un año desde que Rick Grimes se fue del mundo apocalíptico de The Walking Dead. Después de servir como protagonista de la serie de AMC desde 2010, a principios de la temporada 9, The Walking Dead continuó por un nuevo camino. En ese momento se dijo que el actor que lo interpretó, Andrew Lincoln, nunca volvería al espectáculo, y hasta ahora esa es una promesa que se ha cumplido. Sin embargo, se espera que la historia de Rick concluya en tres películas de la franquicia.

En What Comes After (temporada 9, episodio 5), Rick se quedó solo mientras trataba de evitar que una horda de zombies descendiera sobre las comunidades. Como las circunstancias eran terribles, Rick aceptó que la muerte era inminente, pero expresó su disposición a renunciar a su vida si eso significaba salvar a todos los demás. Al final, Rick voló el puente que tanto trabajó para construir. Todos los presentes vieron con horror cómo su líder aparentemente murió en la explosión. Justo cuando parecía que AMC había matado al personaje principal del programa, un giro que involucró a Anne/Jadis y el misterioso helicóptero explicó la partida de Rick: Anne/Jadis encontró a Rick gravemente herido y lo envió en el helicóptero, sin que lo supieran los demás personajes, que todavía creen que su antiguo líder está muerto.

What Comes After se emitió el 4 de Noviembre de 2018, lo que significa, como ya hemos dicho arriba, que ha pasado un año entero desde el episodio final de Rick. Las películas de The Walking Dead se anunciaron oficialmente el día de su salida, y aún no hubo novedades importantes en el próximo paso del viaje del ex Sheriff. Es sorprendente que haya pasado tanto tiempo sin que AMC haga ningún anuncio significativo sobre lo que viene después, como si casi no importara, como dejando crecer a la serie, como ver a un hijo caminar solo: The Walking Dead, sin Rick Grimes, ha cambiado mucho en el transcurso de una temporada, gracias a múltiples saltos de tiempo, nuevos personajes introducidos y un nuevo y terrorífico villano al timón.

El aniversario de la salida de Rick también significa que la serie ha pasado un año entero sin su protagonista. A dónde iría The Walking Dead sin Rick era un tema de conversación clave en el momento de su partida, ya que había muchas preguntas: desde quién lo reemplazaría (si lo hubiera), qué dirección tomaría el programa sin su héroe y cómo The Walking Dead adaptaría las historias de los cómics que originalmente incluían a Rick en un papel importante. Ahora que ha pasado tanto tiempo, las respuestas a estas preguntas son un poco más claras. Lo más cercano que The Walking Dead ha llegado a un reemplazo es Daryl, pero en su mayor parte, la serie no tiene ningún protagonista: se ha tomado más de un enfoque de conjunto para el formato del espectáculo, y eso fue un balde de agua fresco, MUY fresco. En episodios recientes, especialmente en los que no se apoyan demasiado en el legado de Rick e influencia, es cada vez más evidente que The Walking Dead está avanzando, y lo aplaudimos MUCHÍSIMO.