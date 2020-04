¿Cómo es que esta sangrienta sátira de la productora Blumhouse se burla de la grieta política?

La productora de terror Blumhouse, responsable de sagas como The Purgue e Insidious y algunas propuestas por arriba de la media como es el caso de Blackkklansman y Get Out, parece haber comenzado el 2020 con el pie derecho tras el estreno de la celebrada The Invisible Man y el tardío debut de su esperado -¿y polémico?- filme donde un grupo de poderosos progresistas sale a la caza de unos cuantos conservadores simpatizantes de las políticas de Donald Trump. Luego que en Estados Unidos postergaran 6 meses su fecha de estreno debido a la sensibilidad social que generaron los tiroteos en la ciudades de El Paso y Dayton en Agosto del año pasado, The Hunt finalmente vio la luz este mes y en medio de una insólita y terrorífica pandemia que supera la ficción. Provocadora, crítica y sumamente entretenida. A continuación, te contamos por qué esta sátira macabra ya se ha convertido en una de nuestras favoritas del sangriento universo Blumhouse.

Dirigida por Craig Zobel (Compliance; Z for Zachariah), la película comienza con la conversación de un chat grupal donde gente de cierta caricaturesca élite progresista comparte su emoción por el advenimiento de la mansiongate, una teoría conspiranoica de las redes sociales que afirma que todos los años los repulsivos representantes de la derecha más rancia de los Estados Unidos son raptados a una mansión y cazados como deporte. Tras un misterioso viaje en un avión privado, las doce presas de los poderosos liberales liderados por Athena (Hilary Swank) despiertan amordazadas en un bosque sin saber siquiera quien y por qué las han secuestrado. Allí le son facilitadas diversas armas con el fin de hacer más “equitativa” esta siniestra cacería que no tarda en llevarse la vida de más de la mitad del grupo en apenas unos pocos minutos y de forma brutal. Sin embargo, las cosas comienzan a complicarse para los cazadores cuando una de sus víctimas llamada Crystal (Betty Gilpin) demuestra ser más lista de lo que ellos creían.

The Hunt tiene a su favor el hecho de haber sido escrita por dos de los guionistas más destacados del mundo de las series en los últimos años. Hablamos de Nick Cuse (Maniac) y Damon Lindelof (Lost), quienes ya habían trabajado juntos previamente en The Leftovers y Watchmen. No resulta extraño que estando Lindelof involucrado la premisa del avión y esta especie de lugar desierto donde se despiertan los protagonistas nos recuerde un poco a Lost, aunque también podemos hallar referencias a varias sagas de nuestra cultura pop, como Hunger Games, The Purgue y hasta Kill Bill. Si bien el guion carece de sutilezas en su crítica social hacia la grieta de la política estadounidense, lo cierto es que los pequeños misterios que rodean a las personas involucradas en el plan macabro resultan impredecibles hasta último momento.

La excelente combinación de géneros hace que de The Hunt sea una delicia para los amantes del cine de terror clase B. A través de su ágil hora y media de narración, el filme nos entrega momentos de humor negro, terror, suspenso y mucha violencia donde las coreografías de acción logran destacarse sobre el resto. Algunas de las muertes, sobre todo las de los actores más conocidos, suelen ser tan repentinas que la película impacta y desconcierta al espectador desde un principio. En este sentido, la primera escena en el bosque resulta bastante atractiva, ya que la dupla de Lindelof y Cuse juegan con nosotros cambiando de perspectiva a cada minuto y haciéndonos creer que alguno de estos doce personajes puede ser el cabecilla de la banda. En cuanto a lo discursivo, hay que decir que el filme ironiza a través de personajes exagerados sobre la superioridad moral contradictoria de la élite progresista, aunque nunca desde un punto de vista reaccionario. En The Hunt, tanto víctima como victimarios son seres despreciables. Una manera de cerrar “la grieta” al estilo Blumhouse, si se quiere.

Por último, no podemos dejar de mencionar la brillante actuación de Gilpin, quien al igual que sus colegas Lupita Nyong’o en Us o Elisabeth Moss en The Invisible Man consigue devorarse la pantalla. La actriz de GLOW se pone en la piel de una astuta veterana de guerra de Mississippi con una soltura sobresaliente, además de ser el personaje más humano de esta cacería. Una performance impecable que por momentos puede traer a la memoria a la icónica Uma Thurman en Kill Bill. Luego de esta película queda claro que Gilpin tiene todo lo necesario para convertirse en nuestra nueva badass del cine de género.

Definitivamente, The Hunt se posiciona como una de las mejores propuestas de la productora de Jason Blum de los últimos años. Un filme con un guion redondo y buen ritmo ideal para estos tiempos donde el humor escasea.