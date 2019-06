¿Listos para correr hacia sus computadoras, otakus? Les tenemos una gran noticia: ¡ya pueden escuchar “Fly Me to the Moon” al finalizar cada uno de los 26 episodios de Neon Genesis Evangelion en Netflix!

El programador Kevin Martin creó una extensión gratuita para navegadores Chrome (Mac y PC), mediante la cual es posible sustituir la tétrica melodía que usó Netflix para censurar la canción “Fly Me to the Moon” del final de los episodios de este polémico anime (al parecer por cuestión de derechos de autor).

Una vez activada la extensión, ¡se puede escuchar la melodía, como pueden apreciar en el siguiente video!