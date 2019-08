¿Cómo hubiese sido el final de la serie si el elenco obtenía lo que quería? – Game of Thrones

El final de Game of Thrones dividió por completo a los espectadores. A pesar de que la temporada 8 se convirtió en una máquina de romper récords de audiencia, la petición de los fans a HBO para rehacerla tuvo más de un millón y medio de firmas. Se ha hablado mucho entre el elenco acerca de cómo se desarrollaron los eventos para sus personajes; Kit Harington y Pedro Pascal , por ejemplo, salieron a defender a la serie con uñas y dientes, mientras que, por otro lado, hubo algunos que no estuvieron tan de acuerdo.

1 . Cersei Lannister

“Quería una muerte mejor”, le dijo a The Guardian . “Obviamente sueñas con tu muerte. Podrían matarte de cualquier manera en ese programa. Mme quedé atónita cuando me enteré”, agregó. Luego, para finalizar, dijo que “no importa lo que hicieran, no pudieron haber complacido a todos”.

2 . Tyrion Lannister

Luego del final de GOT , Charles Dance ( Tywin Lannister ) fue uno de los miembros del reparto que más habló acerca de ello, admitiendo que estaba “confundido” por algunos de los hechos. “Llegamos a la gran última temporada, al final de todo esto y pensé: ‘Hmm, está bien’. Está la pequeña Arya , el pobre Jon regresó al norte más allá del muro y luego está Tyrion “, dijo durante una entrevista en Good Morning Britain . “Y todas las personas que quedaron vivas estaban sentadas alrededor de la mesa como diciendo: ‘ok, ¿qué vamos a hacer ahora, tomamos una taza de té o algo así?’ Y pensé, ‘no sé si me gusta’”, añadió.

Haciéndose eco de los sentimientos de Headey , agregó: “No se puede complacer a toda la gente todo el tiempo. Ser parte de la serie de televisión más exitosa que se haya hecho, eso es suficiente, muchas gracias”. Tywin, como yo y muchos otros, quería que su hijo termine como el verdadero rey, cerrando un arco narrativo casi perfecto. No se dio, ok, pero por lo menos quedó vivo.

3 . Arya Stark

Ampliando el arco general de su personaje, Williams agregó que, para el final, Arya se estaba reconectando con sus emociones humanas. Después de su noche con Gendry y reuniéndose con Jon, se dio cuenta de que “ya no estaba luchando por ella misma, sino también por su familia. No es un final al estilo de Game of Thrones para Arya, es un final feliz. Me dio la oportunidad de llevarla a un lugar al que nunca pensé que volvería a ir con ella”, señaló Maisie.

Por último, también mencionó que leyendo el guión a ella se ocurrió una idea fabulosa: “Cuando Cersei estaba con Jaime, pensé: ‘Se va a quitar la cara y revelar que es Arya y ambas van a morir’. Matar a la reina era el único motivo que había estado motivando a Arya“. Eso hubiese sido estupendo, la más chica de los Stark nunca tuvo la posibilidad de jugar con sus poderes en la temporada 8.