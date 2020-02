¿Cómo impactará la resurrección de Jim Hopper en la temporada 4? – Stranger Things

Ha habido mucho secreto en torno a la nueva entrega de la serie de Netflix , con solo un avance de anuncio lanzado en Septiembre de 2019 que presentó el logotipo de la serie anunciando que “ya no estamos más en Hawkins “. Desde entonces, se ha especulado mucho sobre dónde se desarrollará la nueva temporada (¿ Rusia ? ¿El Upside Down ?), si contará con viajes en el tiempo y lo que realmente le sucedió a Hopper . Ahora, después de meses de innumerables teorías e incluso algunos fanáticos que pierden la esperanza en el regreso de David Harbour a la serie, Stranger Things ha confirmado que Hopper está vivo: una escena de mitad de los créditos en el final de la temporada 3 de Stranger Things mostró que los rusos tienen un prisionero estadounidense en una base en Kamchatka , y el avance confirmó que es Hopper .

Muchos espectadores han señalado que Hopper no estaba donde se suponía que debía estar segundos antes de que la máquina explotara: mientras Joyce cierra los ojos girando las llaves y la máquina explota, Hopper no estaba en su lugar. Muchos creen que saltó por la puerta y entró al Upside Down, mientras que otros están seguros de que encontró una salida en el último momento y se escondió en algún tipo de zona segura: si Hopper salía por la puerta, eso significaría que hay mucho más en las puertas que solo ser puertas al Upside Down, ya que también podrían tener el potencial de transportar a una persona a un lugar completamente diferente; si Hopper logró esconderse en el laboratorio, esto significa que fue encontrado poco después por otros científicos rusos, y como estaba usando uno de sus uniformes, podrían haberlo confundido con uno de los suyos y llevarlo con ellos ya que seguramente tenían un plan de evacuación listo en caso de que fueran atrapados.