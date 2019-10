¿Cómo murieron los niños que recordó Carol en el último episodio titulado Ghosts? – The Walking Dead

Ella tiene pesadillas, deja de dormir y en cambio toma pastillas para mantenerse despierta y alerta, pero cuando las personas no duermen, comienzan a alucinar y, a medida que las horas se convierten en días, Carol comienza a ver cosas que no son reales. Estas alucinaciones toman un giro especialmente doloroso mientras Carol , Daryl , Michonne y los demás que se encuentran con Alpha pasan la noche en una escuela abandonada.

1 . Sophia

2 . Mika

3 . Lizzie

También muerta en The Grove ( 4×14 ). ¿La escena más fuerte de TODA la serie? Sí. Lizzie era una niña, no comprendía la diferencia entre el bien y el mal; la situación la llevó a matar a su hermana y casi matar a la pequeña Judith . Carol se hizo de valor como nunca para salvar al grupo por completo y la sacó del medio: el bien común ante el bien propio.

4 . Sam

Dijo adiós en No Way Out (6×9). Sam era ¿enemigo? de Carol, pero también aliado, de alguna manera. Su relación era tirante, pero eso no dejó que la que antes tenía pelo corto se autocondene por su ida al ser mordido en la invasión de los caminantes a Alexandria.