Ahora si, una cosa: si los personajes vuelven a aparecer en pantalla chica, DEBEN SER los mismos actores. No existe Matt Murdock sin Charlie Cox , ni Wilson Fisk sin Vincent D’onofrio .

No profundizaremos en los motivos por los cuales Netflix comenzó a dar de baja a los shows de Marvel , eso lo abordaremos más adelante… nos concentraremos en analizar las opciones que quedan para volver a ver al Daredevil de Charlie Cox . ¿Para qué? Pues para no deprimirnos.

Historias sin resolver, arcos argumentales inconclusos, personajes que no terminaron de presentarse y mucho potencial para convertirse en una de las mejores series de la década fueron los resultados de la cancelación.

El show de Matt Murdock y compañía fue la cancelación más sorpresiva del año, sin lugar a dudas. Se lanzó la tercera temporada a mediados de octubre y fue un éxito indiscutido; es el mejor producto que Netflix ha producido. Sin embargo, pocas semanas más tarde, se anunció que la serie fue discontinuada por razones que aún no quedaron muy claras.

1 . Heroes For Hire

The Defenders fue un fiasco, claro está. The Hand fue una oposición poco clara, una organización de criminales místicos siempre va a ser más débil que un villano principal que absorba todo el odio, pero una nueva serie crossover de este estilo bien puede funcionar.

Más adelante podemos sumar a Jessica Jones y The Punisher si es que efectivamente terminan siendo canceladas también.

2 . Disney+

Desde que se anunció que el nuevo proyecto de Disney sería crear su propia plataforma on demand, comenzaron las especulaciones acerca de qué tipo de shows o películas estarían disponibles. Suponemos que las series y los films viejos seguramente estarán ahí ¿pero van a realizar producciones exclusivas para la plataforma al igual que Netflix ? Bueno, aquí es donde entraría Daredevil .

Más allá de eso, hay un obstáculo para que ello suceda y ese es el tono de la serie: Daredevil se ha caracterizado por ser un producto de Marvel mucho más oscuro que sus películas, más serio, con problemáticas mucho más profundas e historias crudas, cosa que no coincide con la temática de Disney .

No obstante, Daredevil es la más destacada de todas ellas. Está tres o cuatro escalones arriba que cualquiera de esos shows y que el primer movimiento de Disney+ sea anunciar la continuidad de Matt Murdock y compañía dentro de su plataforma atraería a muchos fans a adquirir el servicio.

Paradojicamente, desde que se anunció Disney+ , Netflix empezó a dar de baja los shows de Marvel y esos dos hechos pueden estar conectados. Iron Fist , Luke Cage y el Diablo de Hell’s Kitchen fueron las primeras víctimas, y se espera que Jessica Jones y The Punisher también se unan al club de los despedidos.

3 . Otra plataforma

Un tema a tener muy en cuenta es que el programa fue producido por Marvel Television y ABC Studio s, Netflix tenía los derechos para transmitir las primeras tres temporadas, pero no hay nada que impida que la serie sea revivida en otro lugar.

Como mencioné antes, la última temporada de Daredevil fue un éxito. Y, a pesar de ello, Netflix la dio de baja. Entonces, ¿por qué no pensar que alguno de sus competidores puedan recoger al show y revivirlo en su propio espacio?

Vale la pena clarar que este no sería un movimiento sin precedente. Ya hemos visto como Constantine y Supergirl cambiaron de NBC y CBS , respectivamente, a The CW.

4 . Cameos

¿Y si Daredevil no desaparece por completo de Netflix? The Punisher y Jessica Jones no han sido canceladas (por ahora) así que quizás Matt, Fisk o Karen puedan volver para unirse a ellos.

No es la mejor opción, claramente, todos queremos que el hombre sin miedo vuelva para seguir protagonizando su propio show, pero el vínculo entre él y Frank Castle o Jessica ciertamente existe.