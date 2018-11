¿Alguna vez les ha pasado que una serie los atrapa desde el primer instante y no los deja hasta el último segundo? Pues les anticipo que Bodyguard hará eso con ustedes.

Empecemos diciendo que esta serie fue escrita y producida por Jed Mercurio (Line of Duty) para la BBC ONE y que en dicha cadena tuvo la segunda audiencia más alta este año siendo rebasada solamente por el Mundial de Fútbol. Con tal dato podemos imaginar que es una muy buena serie; pero si todavía no están convencidos basta con decirles que debido a su éxito en el Reino Unido Netflix compró los derechos para su distribución y hace ya un tiempito que podemos verla de principio a fin.