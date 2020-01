¿Cómo recuperó Leia Organa la nave Tantive IV?

Volvimos a ver la nave al final de la precuela Rogue One: A Star Wars Story , pero en A New Hope la orden de Darth Vader fue destruir la nave… ¿por qué la vimos entonces en la batalla final de Episodio 9 ?

¡Vaya que existen hoyos argumentales en Star Wars: The Rise of Skywalker ! ¿No lo creen? ¿Qué te pasó, JJ Abrams?

Es nuevamente Star Wars: The Rise of Skywalker Visual Dictionary donde se responde a esto con precisión. Como recordarán, sucedieron muchas cosas durante un período corto de tiempo en A New Hope, por lo que el Imperio bien pudo pausar la destrucción de la nave insignia de la Rebelión. Tras la inesperada destrucción de la Death Star, la Tantive IV terminó en un contenedor imperial, olvidada durante décadas.

Tiempo después –entre los eventos de The Last Jedi y The Rise of Skywalker, la Resistencia dio con ella y una emocionada Leia la reclamó como la nave insignia de la flota. Y todo parece indicar que esta misma nave fue la que se usó para rescatar prisioneros de la Primera orden en Corellia (Según la novela Resistance Reborn).

Ahora, ¿sobrevivió esta nave a la batalla final? Todo indica que no fue así, pero con eso de que se rumora que Nien Nunb no murió (y él tripulaba esa nave en la batalla de Exegol), habrá que ver qué otra fuente que NO SEA la película lo aclara.