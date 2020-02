¿Cómo se ocultó que estas actrices estaban embarazadas al grabar estas películas?

Este es un dilema en el que no se suele detener mucha gente al pensar en la filmación de una película, pero ciertamente ha ocurrido en muchas ocasiones a lo largo de la historia del cine: que una de las actrices del reparto se entere de su embarazo durante la grabación es curioso para los productores y productoras, especialmente cuando es una de las protagonistas. Afortunadamente, se les ocurrieron un montón de métodos para ocultarlo.

5 . Scarlett Johansson – Avengers: Age of Ultron

Scarlett se enteró de su embarazo muy temprano en la preproducción de Avengers: Age of Ultron , así que sus escenas debieron acelerarse. Pero incluso con ese apuro, Johansson todavía tenía aproximadamente 4 meses cuando comenzó a filmar el papel, por lo que se emplearon varios trucos para ocultarlo.

En algunas escenas se oculta detrás de los objetos o solo la vemos en primer plano, mientras que en otras ocasiones se usaron dobles e incluso el CGI para que sus sustitutas tengan su cara. Los efectos visuales también se usaron para que no se notara su embarazo.

4 . Halle Berry – X-Men: Days of the Future Past

3 . Gal Gadot – Wonder Woman

El primer embarazo de la actriz fue directamente responsable de que fuera elegida como Wonder Woman en primer lugar, ya que previamente tuvo que rechazar el rol más pequeño de una villana secundaria en Man of Steel debido a su condición. Aunque Gadot filmó la mayor parte de Wonder Woman sin incidentes, quedó embarazada por segunda vez alrededor de un mes después de finalizar la fotografía principal, y cuando Warner Bros. la llamó para volver a grabar algunas escenas, estaba de 5 meses de embarazo.

