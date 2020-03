¿Cómo terminar el episodio interactivo To Steal or Not To Steal? – Carmen Sandiego

1 . ¿Azotea o zótano?

2 . ¿Rescatar a Ivy y Zack o robar para VILE?

3 . Evade a Tigress o habla con ella

4 . Ayuda o abandona a Tigress

5 . Trépate en la estatua o escóndete

6 . La misión de Cleo o de Bellum

7 . (Si aceptas la fiesta) Acepta o rechaza bailar

8 . (Si aceptas la fiesta) Confía o traiciona a Julia

¡ATENCIÓN! Si confías en Julia no sólo obtendrás un buen final, sino EL MEJOR. ¿Y a poco no es una ternurita ella? Si desconfías… tendrás el PEOR final de todos.

9 . (Si aceptas la fiesta) Guarda o huye con el caviar

10 . (Si aceptas el robo del hueso) Encuentra el laboratorio o alcanza el avión

11 . (Si aceptas el robo del hueso) Ayuda de El Topo o Le Chevre

12 . (Si aceptas el robo del hueso) Escóndete o huye

Si te escondes no sólo perderás, sino que no eres un auténtico fan de Carmen . ¡Huye, Carmen … HUYE!

13 . Rescata o roba para VILE (otra vez)

