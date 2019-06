Con dolor: este el ranking definitivo de todas las series de Marvel en Netlfix

6 . Iron Fist

5 . The Defenders

A diferencia del resto, esta tiene una sola temporada y contiene muy pocos episodios. Aún así, se las ingenió para NO mostrar lo mejor de cada héroe y volvió a profundizar en historias poco importantes. Ese no fue el único problema igualmente: The Hand como organización criminal antagonista dañó mucho a cada serie que tocó y esta no fue la excepción. Además, el posicionamiento en la agenda de este programa tampoco ayudó mucho: Iron Fist acababa de estrenarse y había sido un fracaso, Daredevil tenía dos temporadas, hacía más de un año que no sabíamos nada de Jessica Jones, The Punisher ni siquiera se había lanzado.

Al juntar a varios superhéroes tiene buenos momentos de acción, claro, pero podrían haber hecho mucho más con esto. Tenían el ejemplo de Avengers para seguir, pero optaron por un camino mucho más complicado y desprolijo.