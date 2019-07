Con estos locos al volante, este viaje en Uber no es de 5 estrellas

En teoría, juntar a Kumail Nanjiani (The Big Sick) y Dave Bautista (Guardians of the Galaxy) parece una idea atractiva por toda la comedia que podría ofrecer esta dupla. Tanto Nanjiani como Bautista han demostrado su versatilidad como actores en los últimos años, pero Bautista, en específico, ha sorprendido por el timing que posee para la comedia y que ha hecho de Drax the Destroyer uno de los elementos más memorables de la franquicia de Guardians of the Galaxy. No obstante, Stuber (Stuber: Locos al volante, 2019) es una comedia que no explota por completo la química natural que surge entre estos actores y que constantemente pone a sus personajes en situaciones forzadas donde las risas resultan artificiales.