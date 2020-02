¿Con quién debería quedarse Sabrina? – Chilling Adventures of Sabrina

Después del estreno de la tercera parte de Chilling Adventures of Sabrina, sabemos que el público quedó dividido entre Team Harvey, Team Caliban y, por supuesto, Team Nick, muy parecido a lo que pasó con las películas de Crepúsculo, que presentaron su Team Edward vs. Team Jacob o como más recientemente lo vimos en la serie The Vampire Diaries y los hermanos Salvatore. Por ese motivo, nos dimos a la tarea de analizar quién de los pretendientes de esta bruja adolescente podría ser la mejor opción para ella según lo que hemos visto durante todos los episodios de la serie de Netflix.

4 . Harvey

El último de nuestra lista es Harvey, la pareja canon de Sabrina tanto en la serie de los ’90 como en los cómics. La verdad es que no se nota nada de química entre ellos y Harvey no pudo aceptar el otro lado de Sabrina desde un principio. Si bien Sabrina lo lastimó con su magia al provocar indirectamente la muerte de su hermano, pasado un tiempo no pudo superarlo ni perdonarla, incluso la culpó de dejar ciega a su nueva novia Roz, quien además es la mejor amiga de Sabrina. Acerca de esto: ¿qué clase de chico termina contigo y comienza a salir con tu MEJOR amiga?

La verdad es que aunque sea el primer amor de Sabrina, Harvey no es el adecuado para ella. No podemos olvidar cómo la trató al enterarse de su magia y cuando le rechazó unos simples lápices mágicos. Además, Harvey parece muy feliz con Roz y no creemos que sea un personaje interesante, carismático o fuerte para ser la pareja de nuestra querida y poderosa bruja. ¡Quedan mejor como amigos!

3 . Caliban

¿Qué podemos decir de Caliban además de que es sumamente guapo y está hecho de arcilla? Este príncipe del infierno recién fue introducido en la tercera parte y fue capaz de robarse el corazón de muchas y muchos. Si bien tuvo un momento de honor al no dejar que Sabrina fuera lastimada durante la búsqueda de una de las tres Reliquias Profanas, no podemos olvidar que más adelante la traicionó para quedarse con el trono del Infierno.

Tienen una gran e inigualable química. Cada que ambos compartieron escena en pantalla, las chispas florecían entre ellos. Caliban parece ser un personaje fuerte y misterioso que podría acompañar a Sabrina en su camino como reina del Infierno. Caliban además es carismático y todo un bad boy. Sin embargo, aún necesitamos que desarrollen más su personaje y su pasado para saber si sube o baja de lugar en nuestro ranking.

2 . Nick

Este sexy brujo puso sus ojos sobre Sabrina desde el primer día que la vio en La Academia y desde entonces la apoyó incondicionalmente, primero como su amigo y más tarde como su novio. Nick no solo aceptó su lado humano, sino que quiso formar parte de éste. Nunca presionó a Sabrina a hacer nada que no quisiera y siempre la motivaba para que siguiera adelante con sus ideales. A su lado, descubrió el significado del verdadero amor y fue capaz de sacrificarse por ella. Ambos formaban una pareja muy poderosa. Nick además de ser guapo y tener mucha química con Sabrina, es el mejor conjurador desde Edward Spellman y esto lo hace el compañero perfecto para ella.

Pero, no todo ha sido miel sobre hojuelas. En la tercera parte, Nick volvió del infierno muy cambiado. Aún bajo la influencia de los restos del Señor Oscuro dentro de él y con un claro trastorno de estrés postraumático (PTSD) por todo lo que sufrió en el infierno, Nick le dijo palabras muy hirientes a Sabrina y le puso los cuernos. Por supuesto, no justificamos ni aplaudimos lo que hizo, pero creemos que Nick no estaba mentalmente sano en esos momentos. Ahora necesita curarse y volverse a encontrar a sí mismo antes de seguir su relación con Sabrina. Y era necesario que ambos tomaran un descanso de su relación.

1 . Con nadie…

La opción que nos parece más adecuada es que Sabrina se quede soltera. Finalmente, una bruja poderosa como ella, no necesita de ningún hombre a su lado. Sabrina es independiente, rebelde, fuerte, astuta y hasta un poco egoísta. No le tiene miedo a nada ni siquiera al Señor Oscuro. Fue capaz de matar a dos ángeles ella sola y de revivir a parte de su aquelarre. Además, Sabrina aún es joven y sigue descubriendo quién es ella y su lugar en el mundo. Mejor solita que mal acompañada.