Con sus limitaciones, la cinta realiza un noble homenaje a The Beatles

Yesterday nos invita a un mundo de ficción, a conocer de cerca la historia de Jack Malik ( Himesh Patel ), un cantautor británico que sueña con el éxito y la fama. Dentro de su vida cuenta con el apoyo incondicional de su querida amiga Ellie , una joven maestra que funge además como su representante. Luego de un día largo y tras un accidente en bicicleta, el frustrado Jack se da cuenta que ahora él es la única persona que puede recordar a The Beatles , por lo cual emprenderá un camino hacia la cima utilizando el increíble repertorio musical del icónico grupo, una acción que inevitablemente tendrá repercusiones en su vida personal.

“Dios bendiga a The Beatles “, sería un resumen muy acertado de los pensamientos que genera Yesterday , la nueva producción del afamado director Danny Boyle , pues inevitablemente el furor y adrenalina que genera en nuestros sentidos el escuchar alguna de las composiciones de este talentoso cuarteto de Liverpool , se traslada de manera cautivadora a la pantalla grande.

En el apartado musical, y como se ha visto reflejado dentro de la historia de la humanidad y más en especifico en la cinematografía de la última década, es vehículo excepcional para trasladar a la audiencia sobre un camino cimentado con nostalgia, pasión y carisma, provocando un sentimiento de satisfacción y alegría para quien lo vive. Aquí no es la excepción, y aunque se utilice de forma simple la discografía del famoso cuarteto, la chispa está ahí, sin importar el hecho de que las versiones que interprete Malik sean dignas de una noche de jueves en el karaoke local, pues la importancia que genera The Beatles, no pasa desapercibida (en más de una ocasión vas a corear las diversas icónicas canciones).