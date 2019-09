Con ustedes, el futuro Batman del crossover de Crisis on Infinite Earths

Conroy también ha estado presente en otras animaciones del famoso personaje DC como Batman del Futuro, The Batman, Las Nuevas Aventuras de Batman, y películas como Batman: La Máscara del Fantasma, Batman Beyond: Return of the Joker, Batman: The Killing Joke y videojuegos de gran éxito como Batman: Arkham Asylum, DC Universe Online, Batman: Arkham City, Justice League: Doom, Injustice: Gods Among Us, Batman: Arkham Knight, entre otros.