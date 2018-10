Con ustedes, la mejor serie de Netflix de este año – The Haunting of Hill House

Ahora justo en octubre, las esperanzas para todos los suscriptores de Netflix se recuperan con esta serie de horror de tan solo 10 episodios que ya está dando de qué hablar, no solo por la calidad en su guión, sino también por su nivel de producción.

Es decir, si la trama hubiese sido contada de una manera lineal, no tendría el mismo efecto de sorpresa en el espectador. De esta manera navegamos del presente al pasado en todos los episodios para desenmarañar por qué Hill House terminó con la vida de dos de sus ex habitantes.

The Haunting of Hill House nos habla precisamente de la dificultad de avanzar en la vida cuando nos negamos a olvidar el pasado; es más fácil culpar a otros de nuestras desgracias cuando somos los únicos que podemos realmente cambiar lo que pasa en nuestro futuro y para eso debemos darnos cuenta de nuestros errores y enfrentar los problemas.

En conclusión, The Haunting of Hill House no es solo una serie para los que aman el terror, sino para todo aquel que se sienta encantado ante las historias bien contadas, con un gran desarrollo de personajes y, sobre todo, con un satisfactorio final.