Con Watchmen y The Boys cerca, ¿las series de superhéroes dominarán?

Actualmente, lo que es seguro es que Watchmen estará muy lejos de las travesuras relativamente familiares de series como Supergirl , Agents of SHIELD , The Flash , Agent Carter y Legends of Tomorrow . Incluso los programas más ostensibles como Gotham y Black Lightning probablemente palidecerán en comparación.

Sin embargo, hay una serie que aún parece desde el vamos más oscura que lo que promete Watchmen: The Boys de Amazon Prime para 2019.

The Boys existe en un mundo que refleja el nuestro, donde existen superhéroes, pero no como personajes de cómics idealizados: son en su mayoría corruptos, violentos, sexualmente perversos, matones decadentes. La CIA se da cuenta de que se necesita tener control sobre la situación y forma a The Boys, un escuadrón de personal de la Fuerza Delta, SAS, IDF, SOC, con el mandato expreso de mantener a los ‘héroes’ cortitos a través de la violencia, el chantaje y otras formas de intimidación. The Boys parece que logrará una combinación fuerte de violencia, sórdidas aventuras sexuales, humor negro y nihilismo, dejando en el piso a Punisher, Jessica Jones y Daredevil.