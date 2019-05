Confessions – Arrow

Con el regreso de un invitado muy especial, Arrow sacó un gran episodio. El montaje fue novedoso, igual que el recurso y esta idea en la que no saber quién miente y quién dice la verdad. Dos agentes de seguridad murieron con el Team Arrow en la escena y no las cintas de seguridad desaparecieron, así qué hay que descubrir qué sucedió y por qué Dinah estaba tan enojada con el team. Obviamente, la muerte de estas personas era lo único que necesitaba para estar así, pero bueno, es raro. Más que nada porque sabemos que Oliver o cualquiera del team, no llegaría a matar a algún inocente o culpable, ya que no lo hacen más. Así que había que descubrir lo qué pasó, porque si bien estaban los buenos, también estaban los malos. Pero desde el vamos, el ambiente que se respiraba era tenso y llenos de mentiras, así que la realidad es que muy en el fondo, todos sabíamos que estaban cubriendo a alguien del team y la pregunta era: “¿A quién?”.

Cuando empezaron a hablar de Roy, yo ya tenía en la cabeza que él había sido el responsable, pero no. Con la lógica del relato, lo sacaron rápidamente de la ecuación y las dudas siguieron. Las únicas personas que creía que eran capaces de matar del team eran Oliver o René. Ellos podrían haber hecho esto para proteger a Emiko, ya que sabemos que los dos la aprecian. El tema es que al comienzo de la historia de René, Oliver habló con él y parecía que Ollie había soltado la mano de su hermana, por ende, él no hubiese matado por ella. Entonces, junto con la posibilidad de ella como posible asesina, estaba René. Él, a pesar de decirles que no a Dinah, se había cruzado con Emiko y había descubierto que ella era la líder de la organización que están tratando de cazar. Esto, quizás le sirvió a él para darse cuenta que ella no es tan buena como él quiere creer, pero no daba el tiempo para que ella sea la asesina.

Supuestamente, Oliver había llegado antes que él y entonces, vamos a la lógica, Emiko había matado a los oficiales. Esto cerraría rápido porque estaba tratando de protegerla y todos quedarían limpio, pero no vimos a Emiko matando a nadie y cada vez que ellos mentían, eso lo podríamos ver. Entonces, nos vamos al búnker y cuando llega Dinah, todo empieza a aclararse. Resulta que teníamos razón desde el principio, Roy había matado a los guardias. No sé si lo recuerdan, pero en el futuro, Roy se había enojado mucho con un hombre y lo había golpeado casi hasta la muerte. Nuestras dudas obviamente pasaban por los efectos del Mirakuru, pero eso se supone que ya había pasado. Entonces, no había muchas alternativas para su enojo, salvo una. Oliver interpretó rápidamente lo que había pasado, Roy había muerto y Thea lo resucitó usando los pozos de Lázaro que estaban destruyendo, así que Arsenal estaba pasando por la sed de sangre que había pasado Speedy y el resto de los vigilantes decidió protegerlo.