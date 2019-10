Confirmado: el nuevo show apocalíptico conecta con FTWD y Rick Grimes – The Walking Dead

El nuevo tráiler de la tercera serie del univerdo de The Walking Dead revela una conexión tanto con Fear The Walking Dead como con Rick Grimes. En la temporada 9 de The Walking Dead, un Rick gravemente herido se sacrificó para proteger a su gente de una horda de zombis que se aproxima. Supuestamente muerto, Rick en realidad apareció en la orilla de un río, apenas aferrado a la vida, y fue descubierto por Jadis. La ex líder de Los Carroñeros, como se les dijo en su momento, usó sus conexiones con el misterioso grupo de helicópteros para que Rick fuera transportado a partes desconocidas y el héroe del apocalipsis zombie no ha sido visto en la pantalla desde entonces.