Confirmado: la nueva aventura de Harley Quinn será para adultos

Ya lo veíamos venir, y es más que obvio: ¡la ex del Joker no aceptará menores de edad en las salas de cine en febrero de 2020!

La MPAA (Motion Picture Association of America) anunció de forma oficial que Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) será clasificación R en los Estados Unidos, lo que posiblemente signifique para América Latina desde “mayores de 15 años” hasta, de plano “sólo para adultos” (dependiendo de lo que indiquen las dependencias correspondientes).

La causa de la clasificación según MPAA es “lenguaje fuerte y vulgar, con algunos materiales sexuales y sobre drogas”.

¿Impedirá esto que Margot Robbie conquiste de nuevo a los fans de Harley Quinn, esta vez sin la sombra del polémico Suicide Squad (con todo y su Guasón salvatrucha)?