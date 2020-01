Confirman que la serie de Obi-Wan Kenobi no ha sido cancelada

¡Casi lloramos el viernes pasado cuando un fuerte rumor sobre la cancelación de la serie de Obi-Wan Kenobi surgió en internet!

Afortunadamente, los representantes de Ewan McGregor, actor protagonista, ya desmintieron este rumor y aseguraron que es “totalmente erróneo” (Vía The Wrap). Por lo que la serie sobre este maestro Jedi, que actualmente se encuentra en producción, sigue en marcha.

De acuerdo con The Wrap, el rumor surgió tras un tweet de una cuenta parodia del sitio de noticias @DicsussingFilm.

Por ahora sabemos que Deborah Chow (The Mandalorian) será la directora de los seis episodios y que la trama de la serie se ubicará entre las películas de A New Hope y Revenge of the Sith, cuando Obi-Wan Kenobi se encontraba en el exilio y cuidando de Luke en el desértico mundo de Tatooine.

Previamente te contamos que la serie podría contar con el regreso de Jar Jar Binks (luciendo una barba) y con Luke y Leia Skywalker de niños.