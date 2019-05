Conleth Hill no está satisfecho con el final de Varys – Game of Thrones

Si creían que la última temporada de Game of Thrones sólo estaba dividiendo a los fans de la misma y a la crítica especializada, están muy equivocados. Y es que al igual que Lena Headey, Conleth Hill, actor norirlandés que dio vida a Varys durante 8 temporadas no parece estar muy satisfecho con el desarrollo de su personaje durante la última etapa de la serie.

En entrevista con EW, Hill no pudo ocultar su opinión acerca de como Varys fue perdiendo la esencia que los caracterizaba en las primeras temporadas de la serie.

En las últimas dos temporadas, mi personaje se volvió más periférico, se concentraron más en los demás. Esta bien, esa es la naturaleza de un show con elenco coral, pero aún así fue frustrante. En general, todo ha sido muy positivo y brillante, pero estas dos últimas temporadas no fueron mis favoritas. –Conleth Hill

Aunque su sentir hacía lo que pasó con su personaje no ha sido del todo grato para él, reconoce que la convicción de Varys seguía intacta y es por eso que decidió traicionar a Daenerys al darse cuenta que no era la reina que Westeros necesitaba, decisión en la cual sí está a favor.

Además adelantó que no sabe cómo reaccionarán los fans ante el episodio final de Game of Thrones, ya que ni el mismo lo tiene tan claro. ¿Será esto un buen o mal indicador? Ya lo veremos el próximo domingo a las 8 pm (MEX) cuando HBO y HBO Go presenten el series finale.