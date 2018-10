Faltan muy pocos días para que DC Universe estrene su primera serie original live-action y los fanáticos del universo comiquero no podrían estar más entusiasmados. El equipo conformado por Robin, Raven, Starfire y Beast Boy finalmente será retratado por actores reales luego de su paso por la pantalla chica en la serie de animación Teen Titans (2003–2006). Sin embargo, ¿cuánto conoce el público medio a estos superhéroes adolescentes de Jump City?

Si no estas muy familiarizado con los cómics de los Titans, quizás desconozcan que se trata de un team formado originalmente en los ‘60 y que con el paso del tiempo ha sido integrado por diversos personajes de la franquicia DC. Los miembros originales fueron Robin, Kid Flash, Aqualad y Wonder Girl, hasta que una vez que se volvieron mayores, decidieron disolver el grupo, dando paso en 1980 a los llamados The New Teen Titans.

A continuación, te contamos quienes son los cuatro superhéroes protagonistas de esta emocionante nueva producción.