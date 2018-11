Conoce a las concursantes de All Stars 4 – RuPaul’s Drag Race

En entrevista para EW, RuPaul declaró que esta nueva entrega servirá para corregir aquellos que cambios que se hicieron el All Stars 3 y que decepcionaron a los fanáticos, aunque sabe que tal vez no estén tan enojados porque saben de antemano que estos cambios son parte de la esencia del programa para mantenerse siempre fresco, aunque no siempre salen como esperan.

Por supuesto que la molestia de los fans cada vez es más fuerte debido al éxito del programa en sus diferentes ediciones mismo que se puede medir por el Emmy que recibió el reality este año.