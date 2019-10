Conoce a las máximas autoridades de cada clan de Gelflings – The Dark Crystal: Age of Resistance

The Dark Crystal: Age of Resistance nos acercó al Planeta de Thra, el mismo que se encuentra habitado por las más variadas criaturas. Si bien entre todas mantienen un equilibrio, dentro de ellas tenemos distintas categorías. Los Skekses son los Señores del Cristal que se han declarado los soberanos y gobiernan Thra junto con All Maudra, la líder de todos los Gelflings. Pero cada clan de Gelflings tiene su propia Maudra que es la máxima autoridad y estas responden a All Maudra.

En este artículo te presentaremos a las líderes de cada uno de los clanes y verás que cada una tiene sus particularidades, siendo únicas e irrepetibles.