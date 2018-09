Tras casi 20 años del estreno de su última serie animada, Matt Groening lo hizo nuevamente. El creador de las míticas Los Simpson y Futurama decidió incursionar en el servicio de streaming con una historia ambientada en un universo medieval repleto de criaturas mágicas y una princesa borracha que rompe con los estereotipos y roles de género. Pero detrás de toda buena caricatura, hay actores que con la única herramienta de su voz nos permiten conocer la personalidad, los deseos, angustias y todo tipo de emociones experimentadas por nuestros personajes favoritos. La elección de voz de un dibujo animado resulta fundamental para que los espectadores logren transportarse a aquel mundo irreal, y por ello requiere de una inmensa creatividad y una adecuada formación por parte del ejecutor. En esta ocasión, te presentamos a los interpretes vocales que dan vida a los protagonistas de esta nueva y fabulosa dramedia.

Abbi Jacobson como la Princesa Bean

La actriz Abbi Jacobson es la encargada de dar vida a la princesa rebelde que protagoniza la historia. Ella es conocida por ser la co-creadora y co-protagonista de la comedia Broad City. También ha prestado su voz para Lego Ninjago: La película (2017) como la ninja Nya y para 4 episodios de Bojack Horseman, donde interpretó a Emily, la ex novia del secundario de Todd.

Nat Faxon como Elfo

El sensible y reflexivo personaje de Elfo es retratado por Nat Faxon, quien anteriormente interpretó al protagonista Nick en la serie Friends from College de Netflix. El actor también tuvo unas breve participaciones en series animadas como Family Guy, American Dad! y The Cleveland Show.

Eric André como Luci

El comediante Eric André es la voz del demonio Luci, el incesante compañero de Bean. Antes de fichar para la serie de Groening, trabajó en las comedias Apartment 23 y 2 Broke Girls. También fue presentador del segmento The Eric Andre Show de Adult Swim.

John DiMaggio como el Rey Zog

Si la voz del padre de Bean les suena familiar es porque no es otra que la de John DiMaggio, quien interpretó a Bender durante las 7 temporadas de Futurama. Este actor de voz posee una amplia trayectoria en el mundo de la animación, destacándose en los videojuegos Gears of War y la serie de Final Fantasy. En la pantalla grande, ha dado vida a personajes de DC como Lex Luthor, The Joker y Killer Croc.

Tress MacNeille como la Reina Oona

La actriz de voz Tress MacNeille es una asidua del universo de Matt Groening, ya que se ha desempañado tanto en Los Simpson como en Futurama. MacNeille da vida a diversos personajes de Springfield como Agnes Skinner, Brandine (la esposa de Cletus) y Manjula Nahasapeemapetilon. También es la voz de Charlotte Pickles, la madre de Angélica de Rugrats.

Billy West como Sorcerio

Billy West también es un viejo conocido de la factoria Groening. El actor es famoso por haber dado vida al joven Fry, el protagonista de Futurama, así como también al Profesor Hubert, el Doctor Zoidberg y varios personajes secundarios de la serie. West además interpretó a Stimpy en la comedia animada Ren y Stimpy.

Maurice LaMarche como Odval