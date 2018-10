Conoce a los 10 actrices mejor pagadas de la televisión

Así como el día de ayer les presentamos a los 10 actores mejor pagados de la televisión, hoy toca el turno de las actrices, y donde ya no parece novedad que la colombiana Sofia Vergara sigue ocupando el primer puesto de la lista, siendo este el séptimo año consecutivo para ella.

Su salario supera no sólo al segundo lugar que es Kaley Cuoco de The Big Bang Theory, también al mismo Jim Parsons que tiene el mismo puesto en la lista de actores. Aunque claro está que a diferencia de los demás, el salario reflejado no sólo se debe a su trabajo en Modern Family, también a todos los contratos publicitarios que tiene para anunciar diferentes marcas.

Este año vemos dos caras nuevas: Mayim Bialik y Melissa Rauch, las chicas de TBBT, que empataron en el sexto y lugar; y también vemos el regreso de Claire Danes de Homeland, quien no había estado en los últimos 3 años, ella es la única proveniente de un programa de network.

La suma del salario de estas 10 chicas alcanza la cifra de $168.5 millones de dólares, por debajo de lo que sus compañeros suman juntos, pero por arriba de lo que generaron el año pasado con $156.5 millones. A continuación puedes revisar el listado completo: