Conoce a los actores detrás de la serie adolescente del momento – Chilling Adventures of Sabrina

El mundo mágico de Sabrina ha llegado a la pantalla de Netflix y con ella las mejores y más escalofriantes aventuras. En pocos días, la nueva bruja adolescente ha logrado ganarse el corazón de los fans y la crítica no ha hecho más que elogiar esta versión más cercana al cómic y aggionarda a los tiempos que corren. A continuación, te contamos quienes son los protagonistas que dan vida a esta fascinante historia.

1 . Kiernan Shipka (Sabrina Spellman)

La elegida para interpretar a la nueva Sabrina tiene solo 18 años y es conocida por haber sido parte de dos exitosas producciones de la pantalla chica como Mad Men y Feud. En la primera interpretó a Sally Draper, la hija de Don Draper (Jon Hamm), mientras que en la serie antológica de Ryan Murphy la joven supo ponerse en la piel de B.D. Hyman, hija de Bette Davies (Susan Sarandon). También fue protagonista de la película independiente One & Two, junto a Timothée Chalamet.

2 . Ross Lynch (Harvey Kinkle)

El joven músico y actor de 22 años se hizo conocido por la fandom centennial tras protagonizar la serie Austin & Ally de Disney, donde interpretó al extrovertido cantante Austin Moon. También fue parte del cast principal de Teen Beach Movie y su secuela. Antes de unirse al elenco de Sabrina, Lynch interpretó al asesino en serie Jeffrey Dahmer en la película My Friend Dahmer (2017).

3 . Jaz Sinclair (Rosalind Walker)

La mejor amiga de Sabrina personificó a Angela en la exitosa adaptación de Ciudades de Papel (2015). Además, formó parte del thriller psicológico When the Bough Breaks, estrenado en 2016. En la pantalla chica, tuvo algunas apariciones en series como Easy y The Vampire Diaries. Uno de sus últimos trabajos antes de Chilling Adventures of Sabrina fue en la cinta de terror Slender Man (2018).

4 . Lachlan Watson (Susie Putnam)

Lachlan Watson es un actor no binario de 17 años conocido por sus participaciones en las series Nashville y Drop Dead Diva. Watson ha confesado estar feliz de poder contar su historia personal a través del personaje de Susie.

5 . Tati Gabrielle (Prudence)

La actriz detrás de la maliciosa bruja enemiga de Sabrina supo interpretar al personaje de Gaia durante dos temporadas en la serie The 100. También ha participado de otras ficciones televisivas como Dimensión 404, The Thundermans y Freakish. Gabrielle además prestó su voz para el personaje de de Addie en el film Emoji (2017).

6 . Miranda Otto (Zelda Spellman)

La australiana Miranda Otto es conocida por dar vida a la doncella Éowyn en la trilogía de El Señor de los Anillos. Su filmografía incluye exitosas películas como La Guerra de los Mundos (2005), Yo, Frankenstein (2014) y Annabelle 2: La Creación (2017). En televisión, se la pudo ver en la serie 24: Legacy y en la quinta temporada de Homeland, donde interpretó a la agente Allison Carr.

7 . Lucy Davis (Hilda Spellman)

CHILLING ADVENTURES OF SABRINA

A la tía Hilda la hemos podido ver en la comedia The Office, donde interpretó a a la recepcionista Dawn Tinsley durante tres temporadas. La actriz inglesa es conocida también por sus papeles en las cintas Shaun of the Dead (2004) y Wonder Woman (2017), donde dio vida al personaje de Etta Candy, la secretaria de Steve Trevor.

8 . Richard Coyle (Padre Blackwood)

Richard Coyle es conocido por formar parte del elenco de The Libertine (2004), A Good Year (2006) y Prince of Persia: The Sands of Time (2010) . Dentro del mundo seriéfilo ha participado en ficciones como Coupling-la comedia inglesa que lo posicionó y le dio su salto a la fama-, Strange, The Collection y The Fall, entre otras.

9 . Michelle Gomez (Mary Wardwell)