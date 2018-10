Conoce a los entrañables personajes de este genial coming of age de Netflix – Anne With an E

Si apenas te decidiste aventurarte a ver esta espectacular serie basada en los libros de Anna de las Tejas Verdes, escritos por Lucy Maud Montgomery, es importante que conozcas a cada uno de los personajes involucrados. Anne with an E se trata de una de las series coming of age de Netflix que no te puedes perder. Sus enseñanzas, de las cuales ya hemos hablado anteriormente, te llegarán al corazón y te servirán para la vida, no importa la edad que tengas.

Ahora que puedes ver las dos temporadas en la plataforma, te traemos una pequeña descripción de sus entrañables personajes.