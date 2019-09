Conoce a los ganadores de los Emmys Creativos 2019 – Emmy Awards

MEJOR SERIE DE CORTA DURACIÓN

State of the Union (Sundance TV)

MEJOR EDICIÓN DE SERIE DRAMÁTICA A UNA CÁMARA

Game of Thrones (HBO)

MEJOR EDICIÓN DE SERIE DE COMEDIA A UNA CÁMARA

Fleabag (Amazon)

MEJOR FOTOGRAFÍA DE SERIE A UNA CÁMARA EN FORMATO SITCOM

Russian Doll (Netflix)

MEJOR FOTOGRAFÍA DE SERIE LIMITADA / PELÍCULA

Chernobyl (HBO)

MEJOR ACTRIZ EN SERIE DE CORTA DURACIÓN

Rosamund Pike, State of the Union (Sundance TV)

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO DE SERIE LIMITADA / PELÍCULA

Chernobyl (HBO)

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO DE SERIE

Game of Thrones (HBO)

MEJOR CASTING DE SERIE DRAMÁTICA

Game of Thrones (HBO)

MEJOR CASTING DE SERIE DE COMEDIA

Fleabag (Amazon)

MEJOR CASTING DE SERIE LIMITADA / PELÍCULA

When They See Us (Netflix)

MEJOR SUPERVISIÓN MUSICAL

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

MEJOR BANDA SONORA DE SERIE LIMITADA / PELÍCULA

Chernobyl (HBO)

MEJOR BANDA SONORA DE SERIE DRAMÁTICA

Game of Thrones (HBO)

MEJOR SPOT COMERCIAL

Nike — Dream Crazy

MEJOR PROGRAMA INTERACTIVO ORIGINAL

NASA’s InSight Mars Landing

MEJOR LOGRO CREATIVO EN MEDIO INTERACTIVO

Black Mirror: Bandersnatch (Netflix)

MEJOR ACTRIZ EN SERIE DE CORTA DURACIÓN

Chris O’Dowd, State Of The Union (Sundance TV)

MEJOR TEMA MUSICAL PRINCIPAL

Succession (HBO)