Conoce a todos los personajes de esta nueva serie – Chilling Adventures of Sabrina

Ya lo sabemos, ya te lo dijimos mil veces: llegó a Netflix la serie Chilling Adventures of Sabrina, un show que esperábamos desde que supimos de su producción… Es que Sabrina es un personaje muy querido y esta nueva versión nos daba mucha curiosidad.

Esta es una nueva serie que nos rememora a aquellas sobrenaturales que vimos a fines de los noventas (Buffy y Charmed, por ejemplo) ya que tiene una estética similar, y ese espíritu de mujeres que son decididas y deben mediar su vida normal con un costado oscuro que a la vez busca lastimarlas. Además, para los que seguimos Riverdale, encontramos algo de la mística de la serie, porque claro, ambas son de los mismos productores.

Sí aún no la has visto no solo te recomendamos que la sintonices, sino que aquí te dejamos a sus personajes principales para que puedas familiarizarte.