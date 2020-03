Conoce TODO sobre la nueva serie de Hulu que tiene la vibra de Big Little Lies – Little Fires Everywhere

La serie estrenó el pasado miércoles 18 de Marzo con 3 episodios que nos plantean la situación que desatará el caos en esta historia que tiene la vibra de Big Little Lies , y que por momentos se siente como si esta hubiese sido la perfecta segunda temporada de la serie de HBO aprovechando la situación para que el melodrama explote el misterio: ¿quién quería matar a Elena incendiando su casa cuando ella estaba dentro?

Con esa línea se podría resumir perfecto Little Fires Everywhere , la nueva serie de Hulu protagonizada por Reese Witherspoon y Kerry Washington basada en el libro homónimo de la escritora Celeste Ng que nos cuenta la historia entrecruzada de dos mujeres y sus familias ubicada en el año 1997 .

Little Fires Everywhere aprovecha su historia para hacer una crítica incisiva al sueño americano que se ha vendido por años y que imperó por mucho tiempo desde un punto en la misma sociedad donde hechos como la Masacre de la Escuela Secundaria de Columbine o el mismo 9/11 no habían sucedido para demostrarle al mundo la gran farsa que hay detrás de esa imagen.

Al contar con dos talentos como los de Witherspoon y Washington la serie no desmerece en el nivel actoral donde la presencia de estas dos actrices en pantalla al mismo tiempo genera la tensión necesaria que la historia requiere y también deja al melodrama explorar un punto más alto de las historias ramplonas que en su mayoría de veces se nos presenta.