¿Conoces estos 17 claros paralelismos entre El Señor de los Anillos y GOT? – Game of Thrones

En este último episodio de Game Of Thrones, The Long Night (S08E03), fuimos testigos de lo que fue la Batalla de Winterfell con esos momentos que nos cortaron la respiración. Ya desde que se empezaron a mostrar los avances de este episodio, la producción de la serie dejaron en claro que gran parte de la inspiración sobre esta batalla provenía de la Batalla del Abismo de Helm que se produce en The Lord of the Rings: The Two Towers (2002).

Más allá de las comparaciones que se pueden hacer entre las batallas (pueden leerlas aquí), debemos reconocer que desde que comenzó la serie siempre hubo un paralelo entre ambas obras, de Martin y la de Tolkien. Es más, el propio George R.R. Martín ha comentado su fanatismo por la saga The Lord of the Rings (LOTR) de Tolkien y en varias entrevistas lo ha nombrado como el padre de su obra.