¿Conoces todas las producciones del Studio Ghibli? Parte 2

1 . Pompoko (1994)

2 . Susurros del corazón (1995)

3 . La princesa Mononoke (1997)

4 . Mis vecinos los Yamada (1999)

Titulada originalmente como Hōhokekyo Tonari no Yamada-kun , la cinta fue dirigida por Isao Takahata y está basada en un manga del mismo título. Esta es una comedia familiar que se presentó como si fueran tiras de manga, algo que fue innovador en su momento. Fue la primera película del estudio que se realizó integramente por ordenador.

5 . El Viaje de Chihiro (2001)

Originalmente se titula Sen to Chihiro no kamikakushi. Miyazaki realizó el guión inspirado en la hija de 10 años de un amigo que iba a visitarlo cada verano. Desde su estreno esta película fue uno de los mayores éxitos de Studio Ghibli dentro y fuera de Japón. Además, es considerada una de las mejores de la década. Los números no mienten: recibió múltiples premios a lo largo y ancho del planeta.

La cinta se centra en una niña de 12 años llamada Chihiro. Durante una mudanza queda atrapada en medio de en un mundo mágico y sobrenatural: tendrá que hacer todo para lograr su libertad, la de sus padres, y así poder volver a su mundo.