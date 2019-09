Contratan de nuevo al guionista de Kingdom of the Crystal Skull

¿Deberíamos comenzar a preocuparnos por Indiana Jones 5? Es cierto que Lucasfilm ya fijó su fecha de estreno para el año 2020 (aunque los planes iniciaron desde 2015), un detalle sobre la historia podría mostrar que no hay una idea clara de lo que se espera para esta secuela.

Según informes de Den of Geek, David Koepp ha sido convocado de nuevo para escribir la historia de Indiana Jones 5. ¿De nuevo? Así es: Koepp ya había sido contratado para el guión en 2016, pero de pronto fue sustituido por Jon Kasdan (Solo: A Star Wars Story). Después del fracaso de la película de Han Solo, el guión de Indy 5 estuvo a cargo de Dan Fogelman… ¡y ahora regresa a Koepp!

“Estoy de nuevo en eso. Estoy trabajando en el guión nuevamente. Seguimos intentando. Y creo que ahora sí tenemos una buena idea. Ya veremos”, es la insegura declaración del escritor.

Koepp tiene a su favor buenos guiones como la adaptación de Jurassic Park, la primera Mission: Impossible y hasta el Spider-Man de Sam Raimi… aunque también es responsable de la catastrófica Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull y The Mummy.

¿Tendrá Indiana Jones una despedida digna con la interpretación de un muy veterano (y amado) Harrison Ford? Lo sabremos con certeza el 9 de julio de 2021.