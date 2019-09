Copernicursed – Ballers‬

Siguiendo la entrevista a Spencer, ahora nos está contando de sus momentos bajos como jugador, el episodio es sobre cómo nos comportamos y nuestro entorno, cuando estamos débiles. Vamos a ver por protagonista.

1 . Vernon y Reggie:

Vernon está actuando en su intención de ser un gamer profesional, va a un centro de entrenamiento y toma la prueba.

Le va mal.

En este momento de debilidad y ante la oferta de u$s 80 millones de los Cowboys, plantea que quiere retirarse y no estar más en la NFL.

Reggie, que lo estaba acompañando (y “apoyando”), está en un estado de frustración mayúsculo, su aporte a la sociedad de Lance y Krutel fue determinante, pero no se lo reconocen (ya hablaremos del comportamiento de esos dos), de hecho lo ignoran. No sabe cómo seguir, ni qué hacer.

Entre ambos se apoyan y eso -quizá- cimentará más su amistad. Aunque Reggie no comprende la idea del retiro de Littlefield.

2 . Greane y Kisan:

Como dijimos el jugador de los Rams se vio envuelto en un tiroteo, del que resultó un herido y ningún detenido.

Las investigaciones secretas, pero conocidas por un guardia de seguridad (en fin), determinan que una pistola es de Teague.

Charles no sabe cómo resolver el tema, su esposa le deja en claro que no es su problema solucionarlo, que no debería decidir si sigue con el jugador o no. Que él no es quien está débil.

Greane visita a Kisan y le da la posibilidad de aclarar el asunto. Teague ya acordó con uno de su entourage para que se entregue, esto incomoda y ayuda a Chuck a tomar la determinación final: echa a Kisan, pero él lo toma como una traición.

3 . Ricky y TTD:

Su lesión y posible retiro, lo enfrentan a su envejecimiento a que ya no es el de antes. Estando en el gimnasio con TTD, le ocurren dos cosas: una, se encuentra con Glazer que lo quiere convencer para sumarse a su programa; dos, Melvin Gordon lo invita a una fiesta en su casa.

Ambas cosas le quedan latentes, al momento de ir al ágape del RB de los Chargers (o ex, porque actualmente no juega para forzar una mejoría contractual). Allí entre tragos comienza a coquetear con la bartender, TTD le recuerda que está en pareja y que está por cometer un error garrafal, por un enojo con su situación actual de vida. Finalmente el amigo lo salva de una situación de paños menores, gracias a la intervención del padre de Jerret. En el viaje a su casa, escuchando a Glazer se convence de que su futuro podría estar detrás del micrófono.

Ricky pudo darse cuenta de que tiene un entorno que lo cuida y lo quiere cuando está débil.

Spencer – Krutel:

El dúo dinámico ahora tiende a la destrucción mutua, por alguna razón medio inexplicable Joe odia a Strasmore (no habían terminado tan mal en la anterior temporada, el grandulón se había disculpado y sobre todo, se había quitado del camino del contador).

Spencer está buscando a un GM para sus futuros Chiefs, piensa que nadie es mejor que Jason.

Antolotti, para sacarse dudas (aún sabiendo de la pelea que tuvieron), le consulta a Joe cómo es trabajar con Strasmore.

Krutel, que está en ciernes de terminar de armar su lugar de entrenamiento, con el solo propósito de reventarlo a Spencer le ofrece a Jason adquirirle la agencia de representación por u$s 50 millones (de dónde los saca, ni idea). Sintiendo el placer de la travesura, ahora -suponemos- deberá rendir cuentas con Lance, acerca del nuevo departamento de representación que abrió en SportsX.

Strasmore, ahora parece decidir, que será él mismo el general manager del equipo. Porque en el momento de crisis, pudo saber quién lo traiciona.

Aún recordamos cuando este show, por su guión y duración de 30’, era una comedia… solo quedó el tiempo por episodio…