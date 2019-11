Corbin Reid y Andrea Bordeaux protagonizarán la nueva producción de Starz

Las dos actrices serán parte del nuevo piloto de comedia de media hora. El proyecto proviene del escritor de Boomerang, Leigh Davenport y la showrunner de Dear White People deYvette Lee Bowser

Creado, escrito y producido por Davenport y dirigido por Millicent Shelton, el piloto denominado Run the World es la historia de un grupo de cuatro mejores amigas leales que viven, trabajan y se divierten en Harlem.

Reid interpretará a Sondi, una feminista cuyo novio es el asesor de su tesis. Además, también debe cuidar a la hija de pareja que tiene 6 años. Mientras que Bordeaux es Ella, una verdadera romántica con una inmensa cantidad de ingenio y una vida desordenada. Es una escritora que busca el regreso de su carrera literaria y tiene un humor ingenioso como ninguna otra.

Reid viene de participar de la serie de The CW, Valor y How to Get Away with Murder de ABC. Bordeaux, por otro lado, apareció en la temporada 9 de NCIS: Los Ángeles y anteriormente en Rizzoli & Isles de TBS.