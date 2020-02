Corto animado de Tom Clancy’s The Division 2, previo a nueva expansión

Mientras Netflix sigue desarrollando la película basada en los videojuegos The Division de la mente creativa de Tom Clancy, hay mucho de qué emocionarse con el reciente videojuego de Ubisoft.

Prueba de ello es la inminente expansión Warlords of New York, la cual hará su debut el próximo 3 de marzo para quienes posean Tom Clancy’s The Division 2 en Xbox One, PC o PlayStation 4.

¿Qué tan emocionante será esto? Lo suficiente como para que Ubi haya decidido hacer un cortometraje animado. Miren: