Cosplaying Ducks… ¿los nuevos Funko Pop?

Ok, esta idea no es nueva. Un servidor ha comprado ya patitos de hule con la forma de Batman o con banderas y guiños a diferentes países y regiones del mundo (el regalo perfecto cuando quieres comprar un souvenir lindo estando en una larga escala en aeropuertos internacionales), pero el que Numskull Designs esté adquiriendo licencias del peso para sus TUBBZ con Street Fighter, Ghostbusters, The Lord of the Rings y DC Comics sin duda dará mucho de qué hablar.