Courteney Cox protagonizará una nueva serie en Starz

La actriz ha sido elegida para liderar Shining Vale, un piloto que junta la comedia y el terror del creador de Divorce, Sharon Horgan.

Escrita por Astrof, Shining Vale surge de una idea de Kaplan. La comedia trata sobre una familia disfuncional que se muda de la ciudad a un pequeño pueblo en la que han tenido lugar terribles atrocidades. Pero nadie parece darse cuenta, excepto Pat (Cox), quien está convencida de que está poseída.

Patricia “Pat” Phelps saltó a la fama al escribir una novela de empoderamiento femenino sobre mujeres obscenas, de drogas y alcohol. 17 años después, Pat está limpia y sobria pero totalmente insatisfecha. Todavía no ha escrito su segundo libro, no puede recordar la última vez que tuvo relaciones sexuales con su esposo, y sus hijos adolescentes están en esa etapa en la que no quieren hablar con sus padres. En un último esfuerzo por salvar su matrimonio, ella y su familia se mudan de la locura de la ciudad a una casa grande y vieja en los suburbios.

Junto a Horgan estará el co-creador de Trial & Error, Jeff Astrof. La comedia es producida por Warner Bros. Television y Lionsgate en asociación con Other Shoe Productions, Clelia Mountford y Kapital Entertainment de Aaron Kaplan. Courteney Cox viene de encabezar Cougar Town de ABC y actualmente se desempeña como productora ejecutiva y presentadora de la serie documental de Facebook Watch, Nine Months with Courteney Cox.