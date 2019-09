A pesar de que Chernobyl se llevó la noche de ayer el Emmy a Mejor Serie Limitada, Mejor dirección y Mejor Guion en la misma categoría, su creador, Craig Mazin, ha vuelto a confirmar que no habrá una segunda temporada.

“No la haremos. Contamos la historia de un lugar en el tiempo y lo hicimos bastante bien, y es hora de comenzar a pensar en otros lugares y en otras épocas… Lo que sea que consideremos, ya sea una historia de ficción o basada en hechos reales, es relevante para quiénes somos ahora y a lo que nos enfrentamos”, dijo Mazin en el backstage de las premiaciones (Vía Deadline).

Al momento de recibir el premio a Mejor Serie Limitada, Mazin agradeció al gobierno de Lituania, donde se grabó la serie, por su increíble hospitalidad, y rindió homenaje al poder de la narración, especialmente cuando se trata de contar historias de la vida real.

“Espero que de alguna manera nuestra serie haya ayudado a recordar a la gente el valor de la verdad y el peligro de la mentira. Me gustaría pensar que en televisión podemos hacer eso con historias como When They See Us. Podemos hacer que las historias se conozcan y esto es un increíble poder y una gran responsabilidad para todos nosotros”, dijo Mazin durante su discurso.