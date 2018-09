Entre tanto drama por parte de las actrices originales de la serie, y disgusto por parte de los fans, CW sigue avanzando con la promoción de su reboot de Charmed y ha presentado por fin al actor que le dará vida al villano de la serie.

Se trata del actor Craig Parker (Regin, The Lord Of The Rings), quien interpretará a Alastair Caine, el CEO de Morningstar Biotech y benefactor del laboratorio de la Universidad Hilltowne, donde trabaja Macy (Madeleine Mantock).

Su personaje es descrito como un hombre de negocios carismático que causará estragos en las vidas mágicas y personales de las chicas.

Como los fans recordaran, un demonio con el nombre de Alastair apareció en el episodio “Brain Drain” de la temporada 4 de la serie original. Sin embargo, aún no está claro si se trata del mismo personaje o si el nombre es pura coincidencia.