Hoy, y de un modo similar a lo que hizo al dirigir Shin Godzilla, Tsuburaya Productions anunció que el creador de Neon Genesis Evangelion se encargará de resucitar como debe ser a este icónico defensor de la Tierra.

Hideaki Anno escribirá y producirá una película live-action de nombre Shin Ultraman. El director encargado será justo el colega que apoyó a Anno con Shin Godzilla, Shinji Higuchi. La historia no obstante no será una adaptación del anime de Netflix, sino directamente basada en la historia del show de 1966.

También hay protagonistas confirmados: Masami Nagasawa (Godzilla: Final Wars), Takumi Saito (Shin Godzilla) y Hidetoshi Nishijima (Detective Pikachu).

Lo más emocionante es que TOHO será la encargada de distribuir el filme… y recuerden que recientemente se anunció que la distribuidora nipona ha buscado base en América, por lo que el estreno de Shin Ultraman podría ser simultáneo en nuestra región.

Y no se preocupen, pues Anno no pospondrá de nuevo el final de Rebuild of Evangelion por este proyecto –como lo hizo con Shin Godzilla– pues se espera que Shin Ultraman se estrene en 2021.