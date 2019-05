Una de las cosas que Supergirl perdió con las salida de Cat es el uso del periodismo como una de las armas más importantes. Básicamente, este era el núcleo de la serie y con una Kara aprendiendo a ser periodista, hacían las cosas muy llevaderas. Todos sabemos la importancia del periodismo en el día a día de una sociedad y cómo el uso que se le da puede arreglar o destruir a la historia del país o de una persona. Luego de la “muerte” de The Guardian, parecía que íbamos a volver a los orígenes del show usando al periodismo como arma. Tuvimos esa secuencia fuertisima de la marcha en la que lo veíamos a Jimmy sacando las fotos y luego de eso, volvimos a lo mismo. No sólo eso, sino que ahora existe la posibilidad de traer hasta el escudo de regreso. Pero no voy a hablar de eso acá, quería hacer toda esta introducción porque parece que después de cuatro intentos durante la temporada, se dieron cuenta que Kara Danvers, iba a aportar más que Supergirl en estos momentos.

Durante todo el episodio vimos lo que Supergirl estaba generando en la gente, no sólo policías, sino que en todas las personas del que andan dando vueltas por la calle y hasta los presos la juzgaban. Ella fue bastante terca durante el capítulo y eso la puso en lugares complicados pero la realidad es que todo el mundo tiene razón. No importa hoy si Supergirl es o no capaz de hacer lo que (no) hizo, lo que realmente importa es que la gente vio a su protectora entrando al lugar más sagrado y atentando contra los líderes del país. Por ende, en estos momentos tiene que bajar la cabeza y aceptar lo que le digan hasta que pueda demostrar la verdad. Entonces, para lograr eso, necesita entender que Supergirl no lo va a lograr y que la única que puede salvarla, es Kara Danvers. Hoy en día, Kara es una periodista respetada y por eso, si quisiera apelar a la ayuda humana, necesita no tener la cara del enemigo, debe aceptar las críticas y volver a usar al periodismo como la herramienta que es.