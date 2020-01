Crisis on Infinite Earths: Part Five – Legends of Tomorrow

Se terminó Crisis en Tierras Infinitas y si bien hay algunas críticas negativas que se le puede hacer al evento, creo que en líneas generales cumple con sus dos objetivos: darle una despedida a Oliver Queen que nos haga llorarnos la vida y hacer un pequeño reboot al Arrowverse para que la dinámica del universo se reintente despides de tantos años. Desde que es mundo que se creó detrás de Arrow comenzó, lo único que podía pensar era en lo hermoso que sería tener a todos los shows de The CW en la misma Tierra y bueno, Crisis lo hizo. Ahora no sólo la invitamos a Supergirl a que se quede de manera oficial, sino que además lo trajimos a Jefferson Pierce y eso significa que partir de este momento, Black Lightning también formará parte de este mundo hermoso.

Hay una frase que dice Kara que me interesa mucho y me parece que es un gran punto de partida para hablar de todo lo otro que importa en el episodio final de Crisis Esta frase es “¿Oliver le dio la posibilidad de empezar a todos desde cero y a él no?” Quise destacar eso porque siento que es la mejor definición de lo que ha sucedido en este evento. Oliver dio su vida para que todos tengan una segunda oportunidad, incluso Lex Luthor y ahora todos van a tener que ver qué hacen con la misma. Lex, por ejemplo, hoy es la persona más amada del mundo y así lo acercan a algo bastea más parecido a lo que pasa en todo el universo de DC en el que llega hasta ser Presidente. ¿Cómo le va a pegar al resto de las series todo esto? Bueno, creo que debemos hablar un poquito de eso.

Entonces, nuestra querida Capitana fue la cara que más seguimos durante el episodio y como es el capítulo de Legends, quiero que hablemos un poquito de ella. No sé si alguno de ustedes lo había pensado pero me agarró muy de sorpresa lo que ella le comentó a Barry cuando estaban hablando de lo mucho que odia perder. Con la muerte de Oliver, Sara no tiene a nadie más en esta ciudad o timeline y si bien está Ava, sabemos que ella viajan juntas, así que no cuenta. Por ende, es muy loco ver que realmente no tiene motivos por los cuales regresar, si ella quisiera desaparecer de la historia podría hacerlo, nadie se preguntaría dónde están las Leyendas y es la primera vez que el Team que armó Rip Hunter no le importa a nadie. Obviamente nosotros los amamos y seguiremos con ellos hasta el final, pero ni siquiera Amaya está. ¿Será un tema en esta temporada de Legends? No creo, porque mientras ellos se amen, la realidad es que nada más importa.

Después, el otro gran cambio lo va a tener Arrow, ya que todo lo que está pasando en el futuro lo fueron cambiando de a poco en el pasado y ahora hasta J.J tiene una hermana porque trajeron a la pequeña Sara de regreso así que le agrega más personajes al spin off que se viene. Y bueno, ni hablar del hecho de que ellos estuvieron con sus padres y entonces me gustaría ver cómo eso les pegó a Mia y William o si se olvidaron de todo. No creo que hayan perdido los recuerdo porque se avanzó mucho en los episodios en los que los niños estuvieron de visita en el pasado y todas las enseñanzas o los recuerdos, son realmente importantes para el futuro de todos estos personajes. Así que esperemos que la semana que viene cuando veamos el nuevo capítulo de Arrow, Mía tenga todo guardado es su cabeza.

La serie que por ahora podemos ver que ha sido más “perjudicada” por el cambio parece ser Supergirl. Supuestamente en esta versión, Lena está bien con la idea de que Supergirl viva en este mundo, pero igual no sabemos qué sabe, así que hasta el regreso de la semana que viene no lo sabremos. El tema es que la serie avanzó mucho como para que vuelva hacía atrás con todo esto y quizás, Lena también crea que su hermano es perfecto, así que volveríamos a la misma pregunta que nos hicimos durante los últimos años. ¿Qué se hace? Fue J’onn hacia Lena como con el resto y le devolvió todos los recuerdos o hará que Kara decida si se merece saber que su hermano es Voldemort y que ella le había mentido siempre. O quizás Lena en esta versión sabe que su hermano es malvado y ella también lo es, pero lo disimulan muy bien. Me mata no saber.

Después, con The Flash, Legends y Black Ligthning es muy difícil sabe si algo se cambiará o no porque no hubo ni siquiera menciones al respecto. Pero lo único que le quiero pedir a este reincido es que traigan a Kari de regreso porque es el mejor personaje de Legends Of Tomorrow. En el final del capítulo la vimos a Kate con Alex y Kara, así que quizás una nueva amistad puede empezar ahí. Quizás podemos tener visitas más regulares de personajes yendo de show a show y eso es algo que podría estar muy bueno. Realmente la dinámica del Arrowverse acaba de cambiar pasa siempre y despee´s de tantos años, no viene para nada mal que se respiren nuevos aires. No sé cómo jugará Stargirl en todo esto, que si bien la mostraron en una Tierra diferente, hace poquito se confirmo que estará en The CW, así que quizás la primera temporada es en Tierra 2 como “previa” a Crisis y al final la unen con todos los shows de la cadena en Tierra Prime.

Para cerrar con todo esto podemos decir que la despedida de The Green Arrow fue super emotiva. Tuvimos a la Presidenta de Estados Unidos agradeciéndole públicamente a Oliver Queen, diciendo que el fue el primer héroe que tuvimos y que gracias a The Green Arrow hoy podemos seguir por este camino. Fue muy emotiva la despedida y pesar de que confiamos en que lo volveremos a ver para cerrar con su show, nos ha hecho llorar un montón. Ya lo dije muchas veces, pero sin Oliver hoy no tendíamos esta primera versión de la Liga de la Justicia, o un show de Superman con gemelos en la televisión. No me voy a cansar de darte las gracias Stephen, hoy nos quedan sólo dos capítulos de la serie del primer vigilante y bueno, hay que disfrutarlos.