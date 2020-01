Quizás haya muy poca gente que le interese leer esto ya que todavía queda un capítulo más de Crisis y nos dirá seguramente muchas cosas para comentar. Pero quería dedicarle este recap a lo mismo que hizo el Arrowverse, despedirse de su fundador convirtiéndolo a él en el símbolo del renacimiento. Quizás las batallas no tuvieron coreografías hermosas como Ollie nos supo regalar, quizás el que se haya resuelto todo con poderes y buen CGI volando por los aires hizo que todo sea un poco anticlimático. Pero Oliver era más que eso, era la representación del esfuerzo por tratar de ser mejor, era la posibilidad de aprender sobre sus hedores y de hacer lo imposible para que el mundo sea un lugar mejor. Eso fue Oliver y murió por su causa.

Llegó el fin de una era y sí, sabemos que todavía nos quedan dos episodios de Arrow y que es imposible que Oliver no esté de alguna manera para despedirse de su show y sus compañeros de todo la vida. Pero llegó el sacrificio de Ollie y ese final que predijo The Monitor finalmente sucedió. En el crossover dedicado a Arrow, la serie se encargó de que Oliver diera su último esfuerzo para que todos los que seguirán con su manto tengan un motivo por el cual luchar y sirvió. Quizás a muchos nos haya molestado ver morir al primer vigilante más de una vez en este evento y más sabiendo que lo volveremos a ver, pero creo que había un punto, un mensaje y un objetivo que se cumplió.

Los recuerdos fueron algo muy importante en este episodio y tengo que decir que acá falló por muchos lugares. La única persona de las que quedó encerrada con Ollie en la speedforce era Barry y si bien el momento de ellos juntos hablando sobre el sacrificio que Oliver debió hacer, fue hermoso, tendían que haber pensado otra manera. Kate, Sara y John quedaron muy por afuera de esa historia, se los quizo conectar de una manera que no sirvió para nada y el cierre de Barry corriendo en lugares porque sí, no estuvo bueno. Sí, fue lindo ver a Sara con el traje viejo o a Oliver y Kara la primera vez que se conocieron, pero la realidad es que se podría haber hecho mucho mejor. ¿Ezra Miller como The Flash? Ja, muy divertido, ¿pero qué tiene que ver con lo que estaba pasando? Nadie lo sabrá jamás.

Cuando empezó el episodio y teníamos a los únicos sobrevivientes tratando de analizar cómo avanzar, nos fuimos a Oliver. Él estaba en una especie de meditación con el Spectre que lo entrenó y este le mostró todo su pasado. En esos flashbacks vimos cómo toda la vida de The Green Arrow pasó frente a sus ojos y desde los mejores momentos a los peores, pudimos ver por qué Ollie llegó hasta acá. Esto es un poco más de lo que se venía viendo hasta ahora en esta temporada de Arrow, un repaso de lo que Oliver lo formó y un recordatorio de que todas las lágrimas, los dolores y las sonrisas eran parte del camino que te construye como persona y renegar a eso no está bueno, así que abracemos los recuerdos y avancemos.

Todo lo de Supergirl fue divertido porque la relación de Lex y Kara hace que sea todo muy dinámico, pero al final del día, tampoco sirvió de nada. Todos sabíamos que lo que estaba sucediendo en Crisis tenía que ser uno de eso momentos en la historia en los que no importa qué es lo que hagas, son inevitables, entonces, Barry los pasó a buscar y fueron a donde debían ir. La batalla final, como ya lo dije antes, no tuvo ningún tipo de peligro real, sabíamos que los dementores no eran complicados de matar, onda, los vimos matándolos con palos, pero bueno, los ojos estaban puestos en otro lado y claramente Oliver nos hizo llorar.

Llegó el momento de decirle adiós a la persona más importante para DC en los últimos años. Si no fuese por él, este universo no existiría y nada de esto sería posible. Con Stephen Amell comenzó todo, él fue el primero de nuestros heroes y con su muerte comienza una nueva era. Es muy triste verlo irse, será muy difícil seguir sin él pero vimos a una Kara en un rol muy interesante, a una Sara muy fuerte y a un Barry muy adulto, así que como dijo Oliver antes de morir, esta es la parte fácil, sabemos que hizo todo para dejar un lugar mejor y lo logró. No sé que se viene en el futuro pero es el trabajo de los heroes que quedaron poder seguir sin él y hacer que desde donde esté, sepa que trataron. Gracias Stephen Amell, gracias Oliver Queen, escribo estos últimos renglones entre lágrima y te voy a agradecer toda la vida que hayas sido nuestro Batman. Gracias Arrow.