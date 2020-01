Crisis on Infinite Earths sorprende a los fans con un inesperado cameo – The Flash

Esta noche The CW ha emitido los dos últimos episodios del crossover conocido como Crisis on Infinite Earths donde vimos a todos los superhéroes del Arrowverse reunidos para salvar al universo del ataque del Anti-Monitor (LaMonica Garrett).

Tal como se anunció desde hace tiempo, este evento tendría un montón de referencias y cameos de diversos personajes de todos los universos de DC Comics en cine y televisión, tal es el caso de una imagen de Bruce Wayne (Michael Keaton) en un periódico, o la participación de Tom Welling retomando su personaje de Clark Kent en Smallville.

Y aunque no se sabía si el universo creado en la señal de The CW tendría una referencia o conexión con las últimas películas de DC Comics, esta noche han terminado con esa especulación y Warner Bros. ha decidido conectar los dos universos, televisivo y cinematográfico, a través de un cameo de Ezra Miller interpretando a The Flash/Barry Allen mismo con el que se encuentra la versión interpretada por Grant Gustin.